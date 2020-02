in foto: Albero caduto a Roma – foto di repertorio

Allerta meteo a Roma e nel Lazio a causa del vento forte, proveniente da nord, per il pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio, e fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 6 febbraio. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio/sera di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, e per le successive 12-18 ore, si prevede sul Lazio: il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri e sui crinali appenninici. Si prevedono inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte".

Temperature freddissime, previsti -2 gradi all'alba di domani

Previsto, quindi, vento forte e freddissimo proveniente da nord, ma il cielo continuerà a mantenersi sereno almeno fino a domenica. Le temperature minime scenderanno di qualche grado sotto lo zero anche a Roma: il termometro toccherà i 2 gradi sotto zero durante la prima mattinata di domani e addirittura 3 gradi sotto zero all'alba di dopodomani.