in foto: Foto dalla pagina Facebook "La Mia Ostia"

L'ondata di maltempo che da ieri sta sferzando l'Italia e Roma, si è abbattuta con particolare virulenza anche sul litorale della capitale. In particolare a Ostia e Fregene una mareggiata ha "mangiato" interi tratti di arenile, ingoiando decine di metri di spiaggia, arrivando a danneggiare le strutture di diversi stabilimenti. O Ostia la Polizia Locale ha deciso di chiudere l'accesso al pontile sul lungomare per ragioni di sicurezza.

A Roma scuole chiuse, in attesa del nubifragio che tutte le previsioni meteo danno in arrivo nel primo pomeriggio. Una previsione che non risparmierà il litorale sottoposto in più anche alla violenza delle onde. Una violenta mareggiata ha imperversato anche sulla costa a nord della capitale, in provincia di Viterbo, in particolare a Tarquinia. Qui sono sorvegliati speciali anche i fiumi Mignone e Marta, e il fiume Fiora a Montalto di Castro.