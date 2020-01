Allerta smog a Roma, dove il Campidoglio ha disposto il blocco del traffico per i veicoli inquinanti per oggi, giovedì 9 gennaio. Il provvedimento a seguito dei dati di Arpa Lazio relativi all'inquinamento atmosferico monitorati dalle centraline: tre rilevano risultati di particolato Pm10 al di sopra dei limiti di tolleranza, fissati a 50 microgrammi per metro cubo. A risultare inquinate al di sopra della soglia Cinecittà, con 58 microgrammi, Malagrotta, con 55 microgrammi e Tiburtina con 65 microgrammi. Appena sotto al limite si attestano invece Magna Grecia, Fermi, Bufalotta e Arenula.

Blocco dei veicoli a Roma

Lo stop ai veicoli inquinanti riguarderà la fascia verde della Capitale e dovrà essere rispettato nei seguenti orari: dalle ore 7.30 alle 20.30. Interessati i veicoli a benzina Euro 2 e moto-motorini Euro 0 e 1. Il provvedimento del Campidoglio sarà valido per oggi e domani, 10 gennaio.

Il 19 gennaio altro stop per la domenica ecologica

Altro stop ai veicoli inquinanti in vista a Roma per il 19 gennaio, in occasione della domenica ecologica, la prima del 2020. Il blocco del traffico entrerà in vigore dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le prossime date sono fissate in calendario al 9 e 23 febbraio e 29 marzo. L'interdizione riguarda la fascia verde per i veicoli a motore fino a diesel euro 6. Potranno circolare i veicoli elettrici e ibridi, le auto gpl, a metano. L'esenzione è valida anche per le auto a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.