Allarme bomba in viale Trastevere a Roma. L'allerta è scattata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 4 settembre. Ad attirare l'attenzione dei passanti e a far insospettire i militari in strada è stata una valigia abbandonata dietro a una colonnina Acea, all'altezza di via Aurelio Saffi. Ricevuta la segnalazione, subito è stato attivato il dispositivo previsto per i casi sospetti della presenza di esplosivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri che si sono messi al lavoro. La strada è stata chiusa al transito di veicoli e pedoni, per ragioni di sicurezza e per agevolare le operazioni. Come riporta Adnkronos, al termine degli accertamenti i militari hanno constatato che si trattava soltanto di un bagaglio dimenticato o lasciato incustodito da qualcuno, all'interno non è stato trovato nessun ordigno. Dopo aver appurato che si è trattato di un falso allarme bomba, la strada è stata riaperta al traffico e la circolazione dei veicoli è progressivamente tornata alla normalità.

Falso allarme bomba a Piazzale Flaminio

A inizio agosto Fanpage.it ha riportato la notizia di un allarme bomba, poi rivelatosi falso, scattato a Piazzale Flaminio a Roma. in quel frangente a destare sospetto è stata una borsa incustodita davanti alla Banca Popolare di Milano. E alla banca sarebbero arrivate due telefonate che informavano della presenza di un ordigno esplosivo nella filiale: “Scappate!”. Il vicedirettore ha contattato immediatamente il numero unico d'emergenza alle 10,34 e sul posto sono arrivati gli artificieri, insieme agli agenti della Questura, dei commissariati Salario, Villa Glori e Castro Pretorio. La zona è stata completamente transennata e l'edificio è stato evacuato, fino al termine degli accertamenti.