Allarme bomba alla Stazione di Valle Aurelia a Roma. Come riporta La Repubblica, a far scattare l'allerta un oggetto simile a una bomba ritrovato all'interno del primo vagone di un treno in transito. L'allarme è arrivato intorno alle ore 21 di oggi, lunedì 16 settembre. Ad interrogarsi sull'accaduto gli utenti della linea Roma – Viterbo, che, rimasti a piedi in attesa degli accertamenti giudiziari, hanno cercato risposte nei gruppi Facebook dedicati ai pendolari.

Evacuata la stazione di Valle Aurelia

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria che hanno evacuato i passeggeri del treno fermo in prossimità della banchina e tutte le altre persone presenti in stazione.

La bomba era un caricatore per smartphone

Sul posto sono intervenuti in breve tempo gli artificieri che sono saliti a bordo del convoglio e hanno constatato che l'oggetto segnalato era davvero una bomba, o quasi. Aveva la forma di un ordigno esplosivo, ma in realtà innocuo: si è trattato infatti di un carica batteria per smartphone probabilmente dimenticato da qualcuno.

Allarme bomba in viale Trastevere

Lo scorso 4 settembre viale Trastevere a Roma è stata chiusa al traffico di veicoli e pedoni per agevolare le operazioni di carabinieri e artificieri a seguito di un allarme bomba scattato per una valigia abbandonata in strada all’altezza di via Aurelio Saffi. Ricevuta la segnalazione, subito è stato attivato il dispositivo previsto per i casi sospetti della presenza di esplosivo. Appurato che si trattava di un falso allarme, la strada è stata riaperta.