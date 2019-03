Incidente stradale questa mattina alle 10.30 all'Alberone, in via Appia, dove il conducente di un pullman Terravision, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Un pedone che si trovava a passare di lì in quel momento è stato investito e nello scontro è stato divelto anche un semaforo. La persona colpita dal pullman, fortunatamente, non sembra essere né ferita in modo grave né in pericolo di vita: è stata in ogni caso soccorsa dall'ambulanza del 118 accorsa sul posto e trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni Addolorata. Sul posto sono giunti gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale che si stanno occupando di svolgere i rilievi scientifici del caso per capire cosa sia stato a causare l'incidente. Il traffico è attualmente rallentato in direzione Arco di Travertino.

Incidente stradale sulla Salaria, morto un motociclista

E ieri, invece, un grave incidente stradale si è verificato su via Salaria verso le 10 del mattino. Un motociclista è morto al chilometro 40, all'altezza di Borgo Quinzio, a causa del violento scontro frontale con una macchina che proveniva dalla direzione opposta. L'uomo, un 50enne originario di Roma che si chiamava Ernesto Maestri, è stato sbalzato dalla moto ed è volato a diversi metri di distanza. Paralizzati dallo shock i conducenti delle altre vetture che transitavano in quel momento su via Salaria. Le persone sono scese dalle macchine e, dopo aver chiamato il 118, hanno provato a prestare i primi soccorsi all'uomo. Purtroppo sia i loro sforzi, sia quelli dei sanitari giunti sul luogo, si sono rivelati inutili: Maestri è morto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportati. Il conducente della Smart coinvolta nello scontro, un 30enne di Poggio Moiano, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di omicidio stradale ed è stato messo ai domiciliari.