A rimanere ferito a causa del crollo dell'albero in via di Valle Aurelia l'altra sera, è stato Angelo Costabile, volto noto della televisione italiana. L'attore, 42 anni, ha recitato in famose fiction televisive come Don Matteo, mentre da giovanissimo ha lavorato con registi del calibro di Gianni Amelio e Marco Tullio Giordana. Il 42enne stava camminando sul marciapiede in via di Valle Aurelia quando è stato colpito dal crollo dell'arbusto. Ferito alla testa, alla spalla, su un fianco e sulla gamba, è stato medicato in ospedale ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 25 febbraio: oltre ad Angelo Costabile, a causa del crollo è stata danneggiata anche una vettura. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre persone in quello che poteva essere un incidente dall'esito tragico.

Crollato albero a Valle Aurelia, ferito l'attore Angelo Costabile

L'albero è crollato martedì 25 febbraio nel pomeriggio. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena, preoccupati per Costabile, ferito a causa della caduta dell'arbusto. L'attore è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito di Roma. Fortunatamente le sue ferite non sono state giudicate gravi ed è stato dimesso senza particolari conseguenze. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Aurelio. Inevitabili i disagi alla circolazione per la presenza dell'albero all'interno della carreggiata. Una volta rimosso l'arbusto e messa in sicurezza l'area, la circolazione è tornata lentamente alla normalità in tutta la zona.