in foto: Albero caduto in viale Mazzini "Immagine di repertorio"

Una persona è rimasta ferita e un'auto danneggiata a seguito del crollo di un albero è crollato in via di valle Aurelia a Roma. Paura in strada nel pomeriggio di oggi, martedì 25 febbraio. Secondo le informazioni apprese la pianta precipitando al suolo ha ferito un passante e una macchina. A dare l'allarme i presenti, che hanno assistito alla scena. La persona ferita è un quarantenne romano, che, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice giallo per dinamica all'ospedale Santo Spirito.

Un ferito lieve trasportato in ospedale

Arrivato al pronto soccorso del Lungotevere in Sassia, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi ed è stato dimesso senza particolari conseguenze. Presenti, per gli accertamenti di rito, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Aurelio.

Albero caduto rimosso dai vigili del fuoco

Inevitabili i disagi alla circolazione, per la presenza della pianta all'interno della carreggiata. Sul posto anche i vigili urbani, che hanno gestito la circolazione, mentre i pompieri, intervenuti con una squadra, hanno lavorato per rimuovere l'albero e mettere in sicurezza l'area interessata. Terminati gli interventi, la circolazione lungo via di Valle Aurelia è lentamente tornata alla normalità nel corso della serata, senza particolari complicazioni.