Disagi alla circolazione da questa mattina all'alba per la caduta di alcuni grossi rami su via Tiburtina quasi all'altezza dell'incrocio con piazzale del Verano. Erano circa le 4.00 di mattina di oggi – venerdì 12 ottobre – quando è stata segnalata la presenza di grossi rami sulla carreggiata. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso la strada all'altezza di piazzale Valerio Massimo, e i vigili del fuoco che hanno lavorato alla rimozione dei rami schiantatisi al suolo e per valutare la pericolosità degli alberi.

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione proprio nell'ora di punta del traffico cittadino, per di più in coincidenza con lo sciopero dei trasporti che ha ulteriormente aggravato il congestionamento della circolazione. Chiusa la corsia preferenziale da via di Portonaccio al Verano, e la carreggiata di via Tiburtina che fa verso fuori Roma, con il traffico deviato su viale delle Province. La strada è stata riaperta solo dopo le 11.00.