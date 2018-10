Sciopero dei trasporti oggi, venerdì 12 ottobre a Roma. Dalla mattinata sono iniziati i disagi per tutti gli utilizzatori dei mezzi pubblici, per i quali si prospetta una giornata di passione. Questa la situazione aggiornata alle prime ore della mattinata, secondo le informazioni rese note da Atac. Per quanto riguarda la metropolitana, la linea C è chiusa mentre le linee A e B/B1 sono attive, ma con riduzioni di corse. Per quanto riguarda le ferrovie locali, invece, sia sulla tratta urbana della linea Roma-Viterbo sia sulla Roma-Lido gli ultimi treni sono partiti alle 8.30, in seguito la circolazione è stata interrotta e i treni cancellati per l'adesione allo sciopero. Sulla tratta extraurbana della linea Roma-Viterbo sono stati soppressi i seguenti treni: treno 615 (Catalano 8.43-Roma 10.16), treno 302 (Montebello 10.12-Catalano 11.28), treno 307 (Catalano 11.38-Montebello 12.56), treno 306 (Montebello 13.16-Catalano 14.22). Soppressi anche questi treni: 804 (Catalano 7.40 – Viterbo 8.44), 809 (Viterbo 9.03 – Catalano 10.12), 305 (Catalano 10.33 – Montebello 11.45) e 304 (Montebello 12.08 – Catalano 13.22). Attiva, ma con riduzione di corse, la linea Termini-Centocelle. La prima fase dello sciopero è iniziata alle 8.30 e terminerà alle 17: dopo la fascia di garanzia, l'agitazione riprenderà dalle 20 fino a fine servizio.