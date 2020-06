in foto: Uno dei ragazzi aggrediti lo scorso 16 giugno

Il 16 giugno del 2019 due ragazzi che indossavano la maglietta del Cinema America furono aggrediti a Trastevere. Il processo ai cinque aggressori, ritenuti vicini a movimenti di estrema destra, comincerà il 26 febbraio 2021 (è stato ritardato a causa dell'emergenza coronavirus). Tre imputati, scrisse nell'ordinanza il gip Clementina Forleo, sono "soggetti già noti per la loro militanza nelle file del movimento di estrema destra ‘CasaPound' e per essersi in passato resi responsabili di analoghe azioni". Per questo furono arrestati lo scorso ottobre. Tra loro c'è anche Marco Ciurleo, coordinatore del Blocco Studentesco, l'organizzazione Giovanile di CasaPound.

L'aggressione del 16 giugno 2019

L'aggressione avvenne alle 4 di notte tra le viuzze del quartiere romano di Trastevere. Dopo aver assistito alla proiezione del film First Reformed in piazza San Cosimato, i due amici stavano tornando a casa. "Hai la maglietta del cinema America, sei antifascista, levatela subito e vattene di qua!", ha urlato uno dei picchiatori. Poi ha colpito al volto uno dei ragazzi con una bottiglia. Con una testata, Ciurleo ha fratturato il setto nasale a un altro attivista. La dinamica dei fatti è stata ricostruita grazie alle telecamere di sicurezza installate in zona, che hanno ripreso tutta la scena (in alto il video dell'aggressione). David Habib e Valerio Colantoni: questi i nomi dei due ragazzi aggrediti in via San Francesco a Ripa.

"Ringrazio agenti della Polizia di Stato e inquirenti per indagini che hanno portato all'arresto di 3 persone definite legate a Casapound e all’estrema destra, presunti aggressori dei ragazzi del Cinema America lo scorso 16 giugno. Roma non accetta nessun tipo di violenza", scrisse la sindaca Raggi quando tre degli aggressori furono arrestati.