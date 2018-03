Un giovane di nazionalità marocchina è stato condannato a quattro anni e dieci mesi di carcere dai giudici della quinta sezione del tribunale di Roma. Il ragazzo, 29 anni, la sera dello scorso 7 febbraio, ha avvicinato e tentato di aggredire a scopo di rapina le tre figlie del giornalista televisivo Roberto Giacobbo, conduttore della trasmissione Voyager. I fatti si sono volti a via della Lungara, a Trastevere dove il 29enne, visibilmente ubriaco ha avvicinato le tre ragazze con una bottiglia intimandogli di consegnarli i soldi che avevano con sé e i telefoni cellulari. Ma le giovani, di 20, 18 e 15 anni, hanno reagito chiedendo aiuto e attirando l'attenzione di una volante di polizia che poco dopo ha rintracciato l'aggressore arrestandolo.

Una brutta avventura a lieto fine quella delle tre sorelle, che sono uscite tutto sommato indenni e ma molto spaventate dal tentativo di rapina. L'unica a riportare delle conseguenze fisiche la sorella minore, che è stata colpita con la bottiglia dall'uomo alla testa e in pieno volto. Così non si può dire del ragazzo che pensava di poterle facilmente intimorire e derubare, che dovrà scontare la sua pena dopo la condanna per i reati di tentata rapina e lesioni.