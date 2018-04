Torna in libertà Daniel Belling, l'uomo di nazionalità tedesca accusato di aver ucciso e fatto sparire la moglie, la cittadina di origine cinese Xiang Lei Li, durante una crociera Msc Magnifica nel Mediterraneo. L'uomo era stato arrestato il 22 febbraio del 2017 con l'accusa di omicidio volontario. In crociera con i due figli e il marito, Xiang è salita sulla nave ma è scomparsa durante la navigazione. L'uomo era accusato di averla uccisa e dopo di essersi sbarazzato del corpo gettandolo fuori bordo. La "scoperta" dell'assenza della donna al momento della sbarco a Civitavecchia

Gli inquirenti hanno ricostruito un rapporto coniugale burrascoso, fatto di continui scontri e litigi, che avrebbe rappresentato il movente dell'omicidio. Il Tribunale del Riesame ha deciso di dare ragione al difensore dell'uomo, l'avvocato Luigi Conti, ritenendo ingiustificato trattenere in custodia cautelare in carcere Belling in quanto non potrebbe influenzare anche se a piede libero i prossimi passaggi procedurali e istruttori.

"La nave è stata fatta ripartire senza raccogliere eventuali prove scientifiche. E nemmeno la cabina dove ha soggiornato la famiglia è stata sequestrata, ed anzi è stata subito riassegnata. Gravi lacune istruttorie che secondo noi compromettono l’accertamento della verità", queste le parole del difensore dell'uomo riportate dal Corriere della Sera. La vicenda è ulteriormente complicata dalla circostanza del mancato ritrovamento del corpo di Xiang Lei Li.