Terribile incidente lungo la via Salaria: due vetture coinvolte e due persone rimaste uccise dal violento impatto. Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine per coordinare i soccorsi e provvedere alla messa in sicurezza del tratto stradale. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 141 della via Salaria, nel territorio cittadino di Accumoli, in provincia di Rieti. Dalle prime informazioni emerse, sono due i veicoli rimasti coinvolti, con due persone morte nell'incidente, nonostante l'immediato intervento dei sanitari.

Incidente sulla Salaria: due morti, traffico in tilt

Traffico in tilt per consentire i soccorsi e la rimozione delle vetture coinvolte nell'incidente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine, che si stanno occupando del ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Scontro tra auto e scooter: coinvolto l'attore Luca Zingaretti

In un altro incidente nella giornata di oggi, per fortuna senza gravi conseguenze, è rimasto coinvolto l'attore Luca Zingaretti, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del Commissario Montalbano nella celebre fiction televisiva, investito da una macchina mentre percorreva via Cola di Rienzo a bordo del suo scooter. Zingaretti è stato sbalzato a terra e ha ricevuto i primi soccorsi dal conducente della vettura coinvolta e da alcuni passanti. Alla fine non ha avuto bisogno di andare in ospedale ed è tornato a casa in taxi.