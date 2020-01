Luca Zingaretti, noto al grande pubblico soprattutto per la sua interpretazione del Commissario Salvo Montalbano nella serie tv di Rai Uno che ha battuto ogni record, è stato protagonista di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi – domenica 5 gennaio – in pieno centro a Roma, nel quartiere Prati. L'attore, che ha dato vita sul piccolo schermo al personaggio più famoso uscito dalla penna del compianto Andrea Camilleri per la prima volta ormai più di vent'anni fa tanto da legare indissolubilmente la sua carriera a quella di Montalbano, è stato investito da una macchina mentre percorreva via Cola di Rienzo a bordo del suo scooter, per fortuna senza gravi conseguenze.

Luca Zingaretti è in buone condizioni

Sbalzato a terra dall'impatto con l'automobile, è stato soccorso dal conducente della vettura coinvolta e da alcuni passanti. L'Attore, e fratello del segretario del Pd Nicola Zingaretti, non ha per fortuna riportato conseguenze di rilievo dall'investimento, mentre lo scooter ha riportato gravi danni. È stato lo stesso Zingaretti a chiedere l'intervento dei vigili urbani sul posto, non è stato trasportato in ospedale e ha fatto ritorno alla sua abitazione romana a bordo di un taxi, dolorante ma in buone condizioni.

La dinamica dell'incidente in via Cola di Rienzo

Sul posto – all'altezza del civico 124 di via Cola di Rienzo in corrispondenza della Farmacia Centrale – è giunta una pattuglia del Gruppo Prati della Polizia Locale e i soccorsi meccanici, a cui sono stati affidati i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità nell'impatto.