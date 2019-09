Accoltellamento a Nepi, Comune in provincia di Viterbo, dove un uomo sui quarant'anni ha colpito all'addome con diversi fendenti un coetaneo al culmine di una lite. L'episodio di sangue è accaduto durante la serata di venerdì scorso, 6 settembre, in centro. Secondo le informazioni apprese i due si trovavano all'esterno di un locale e stavano discutendo per futili motivi, quando, improvvisamente, uno dei due ha impugnato un coltello e ha colpito l'altro ripetutamente. La scena si è svolta davanti agli occhi spaventati di alcuni passanti, che, preoccupati per le condizioni di salute dell'uomo ferito, hanno dato l'allarme, chiamando l'ambulanza e le forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso l'uomo e l'ha trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, ricoverato con prognosi riservata: fortunatamente i fendenti non hanno raggiunto gli organi vitali. Presenti i carabinieri, che sono risaliti all'identità del colpevole lo hanno denunciato a piede libero.

Un altro accoltellamento a Bracciano

Un altro accoltellamento nella notte tra venerdì e sabato scorsi, questa volta a Bracciano, in provincia di Roma. Vittima un ragazzo che è stato raggiunto da un fendente alla gola e in altri punti vitali da un amico che è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e portato in carcere, dopo una lite che è degenerata. A dare l'allarme i vicini di casa, che hanno portato il giovane ferito all'ospedale Padre Pio, poi, la chiamata dei soccorritori per segnalare il paziente con diverse lesioni da arma da taglio. Il ragazzo è ancora ricoverato in prognosi riservata.