Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato alla gola e in altre zone vitali un amico. L'incredibile vicenda è avvenuta a Bracciano nella notte tra venerdì e sabato, al termine di un litigio avvenuto per futili motivi. I due amici, che vivevano insieme da qualche tempo, hanno iniziato a discutere quando il 27enne, sotto effetto di alcol e stupefacenti, ha preso un coltello dalla cucina e ha iniziato a colpire ripetutamente il coinquilino, ferendolo anche alla gola. Una scena tragica che si è consumata in fretta che ha visto ha avuto come conseguenza la vittima cadere in terra in un lago di sangue. A soccorrere il ferito sono stati i vicini di casa dei due ragazzi, che hanno sentito le urla strazianti del giovane mentre veniva ripetutamente accoltellato dall'amico.

Il ragazzo è stato subito preso in carico dai vicini di casa e trasportato all'ospedale di Bracciano, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. L'amico, invece, subito dopo averlo accoltellato, si è dato alla fuga, cercando di nascondersi nella villa di un'ignara famiglia vicino alla sua abitazione. Gli abitanti della villetta, accortisi del ragazzo, hanno chiamato i carabinieri denunciando una violazione di domicilio. All'arrivo dei militari il ragazzo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è gettato contro di loro cercando di fuggire nuovamente, chiaramente senza riuscirci, ed è stato bloccato e ammanettato. Non sapevano che poco prima aveva accoltellato in modo grave l'amico nella loro abitazione. L'arcano è stato risolto poco dopo, quando i sanitari dell'ospedale di Bracciano hanno chiamato i carabinieri per denunciare l'arrivo di un ragazzo pieno di ferite da taglio. Nemmeno il giovane ricoverato voleva parlare e raccontare ciò che era appena accaduto. Dopo aver ricostruito la vicenda, i carabinieri hanno arrestato il ragazzo e lo hanno condotto nel carcere di Civitavecchia con l'accusa di tentato omicidio.