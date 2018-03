Massimo De Angelis, il professore arrestato per abusi sessuali su una studentessa di 15 anni, è tornato in libertà. Il 53enne romano, docente al prestigioso Istituto Massimiliano Massimo che si trova all'Eur, nella Capitale, era stato arrestato lo scorso 16 gennaio, dopo che i genitori della studentessa avevano scoperto i messaggi che l'uomo si scambiava con la figlia: foto esplicite e altri contenuti che avevano spinto gli inquirenti a condurre il 53enne nel carcere di Regina Coeli. Nel corso degli interrogatori De Angelis aveva ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la 15enne, sostenendo però di esserne innamorato e che si trattasse di un rapporto consensuale. Il docente, che insegnava Lettere alla scuola media del Massimo, dava lezioni private alla 15enne: è così che i due si sarebbero incontrati.

Il docente torna libero dopo 11 giorni in carcere e due mesi ai domiciliari

Il giudice per le indagini preliminari Annalisa Marzano, accogliendo la richiesta dell'avvocato del professore (e col parere positivo anche del pubblico ministero), dopo undici giorni dall'arresto aveva concesso i domiciliari all'uomo, anche considerata la disponibilità da parte della compagna di riaccoglierlo in casa. Adesso, come riporta il quotidiano "Il Messaggero", il gip ha disposto la revoca della misura cautelare a carico del docente, nonostante il parere contrario della procura. De Angelis, che aveva più volte dichiarato di essersi pentito per il suo comportamento, potrebbe chiedere un patteggiamento per chiudere, almeno sul fronte giudiziario, la vicenda che lo ha visto protagonista.