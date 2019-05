in foto: Scale mobili chiuse

Non sono solo le chiusure delle stazioni Repubblica e Barberini della Metro A a creare disagi per cittadini e pendolari. A Roma, tuttora, sono almeno 25 gli ascensori e le scale mobili non funzionanti. Almeno, perché Atac non ha pubblicato dati ufficiali sul proprio sito, in cui si sostiene soltanto che sono attivi l'89 per cento degli impianti in tutte le stazioni della rete della metropolitana. In pratica non funzionerebbe un impianto su dieci. Per quanto riguarda la sola Metro A sono quattordici le stazioni in cui è chiuso almeno un impianto tra scale mobili e ascensori. Tutte le scale mobili sono state sottoposte ad un attento esame da parte della ditta costruttrice, la Otis, e quelle bisognose di manutenzione sono stati chiusi. La situazione è più delicata nelle stazioni del centro di Roma, Flaminio, Barberini, Spagna e Repubblica, perché sono le uniche che non prevedono soluzioni alternative per l'entrata, l'uscita e le uscite di sicurezza (esistono solo ascensori, scale mobili e non scale normali).

Al momento questa è la situazione aggiornata degli impianti che non funzionano (situazione aggiornata sul sito di Atac e pubblicata alle 16 e 50 del 31 maggio):

METRO A

– Stazione Subaugusta:ascensore fuori servizio

– Stazione Re Di Roma: scale mobili fuori servizio

– Stazione Manzoni: ascensori fuori servizio

– Stazione Piazza Vittorio: scala mobile fuori servizio

– Stazione Flaminio: scale mobili fuori servizio

– Stazione Lepanto: montascale esterno fuori servizio

– Stazione Ottaviano:montascale interni/esterni fuori servizio

– Stazione Cornelia: ascensori esterni e interni fuori servizio

– Stazione Battistini: ascensore degli arrivi fuori servizio

– Stazione Spagna: non attive due scale mobili, (*)

(*) dal giorno 20 maggio 2019, per svolgere i lavori necessari ad ottemperare alle prescrizioni scaturite dalle verifiche del costruttore Otis, nella stazione Spagna della linea A della metropolitana saranno attive complessivamente quattro scale mobili, che ne garantiranno il regolare funzionamento. Saranno chiuse a rotazione le ulteriori altre due scale alla volta, sulle quali verranno svolti gli interventi tecnici. I lavori dureranno complessivamente otto settimane.

Sul posto, per tutto l'orario di servizio, sarà presente un presidio fisso di pronto intervento per qualunque evenienza. Atac si scusa per i disagi procurati.

– Stazioni Cipro e Valle Aurelia: scale mobili e ascensori fuori servizio (gli impianti sono stati chiusi per svolgere la revisione generale nei termini previsti dal DM 23 del 2 gennaio 1985 e verranno riattivati prima possibile. Ci scusiamo per il disagio.

– Stazione Barberini: Chiusa

– Stazione Repubblica: Chiusa

METRO B/B1

– Stazione Ponte Mammolo:scale mobili fuori servizio, ascensore fuori servizio

– Stazione Pietralata: ascensore fuori servizio

– Stazione Tiburtina: ascensore fuori servizio, scale mobili fuori servizio

– Stazione Castro Pretorio:scale mobili fuori servizio.

– Stazione Cavour: montascale fuori servizio

– Stazione Colosseo: montascale fuori servizio

– Stazione Circo Massimo:montascale fuori servizio

– Stazione Piramide: scale mobili fuori servizio

– Stazione Basilica San Paolo:scala mobile fuori servizio

– Stazione Magliana: scale mobili fuori servizio

– Stazione Laurentina: scale mobili fuori servizio

METRO C

– Stazione Grotte Celoni: scale mobili in direzione San Giovanni fuori servizio

– Stazione Alessandrino: ascensore esterno lato viale Alessandrino fuori servizio

– Stazione Centocelle: scala mobile fuori servizio, ascensore fuori servizio

– Stazione Pigneto: scale mobili fuori servizio