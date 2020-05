in foto: Ristoranti a Roma riaprono dal 18 maggio

Da lunedì 18 maggio a Roma riapriranno bar e ristoranti. Fino al 4 maggio erano autorizzati solo le consegne a domicilio, e nel corso di questa settimana è stato possibile anche andare presso i locali a ritirare di persona i pasti. Fra tre giorni, però, sarà di nuovo possibile andare a mangiare fuori e prendere un caffè al bar. Nicola Zingaretti ha annunciato ieri in consiglio regionale: "Reputiamo possibile riavviare il consumo sul posto nei ristoranti e nei bar, far ripartire il commercio al dettaglio". Il governo approverà un decreto la cui bozza prevede la riapertura del 18 maggio per tutte le attività. Spetterà alle regioni decidere per eventuali misure più o meno restrittive, ma nel Lazio le riaperture di bar e ristoranti dovrebbero essere consentite, anche se a Roma, per esempio, l'iter per l'ampliamento delle concessioni del suolo pubblico è per aumentare tavolini all'aperto è ancora in alto mare.

Le regole per tornare a mangiare al ristorante in sicurezza

Per quanto riguarda le regole da osservare al ristorante si partirà dalle linee guida elaborate da Inail e Istituto Superiore di Sanità, che le regioni potranno integrare con propri protocolli.

Queste le regole elaborate da Inail e Iss per i ristoranti:

Tavoli distanziati di almeno 2 metri, garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.;

Sedie posizionate in maniera da garantire un distanziamento fra i clienti adeguato prevedendo "che non è possibile predeterminare l’appartenenza a nuclei in coabitazione".

Ogni cliente deve avere uno spazio non inferiore a 4 metri metri quadrati, "fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie".

Più turni e prenotazioni obbligatorie

Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o simili

Utilizzare menu su lavagne, consultabili via app o stampati su fogli monouso

I clienti dovranno utilizzare la mascherina in cassa e al bagno

Privilegiare pagamenti con contactless

Rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personali

servizi igienici dovranno essere igienizzati frequentemente

Al termine del servizi dovranno essere igienizzate le superfici, utensili e contenitori riutilizzabili

La Regione Lazio, prima della pubblicazione delle linee guida dell'Inail, aveva proposto queste regole per i ristoranti (in parte identiche a quelle menzionate sopra):