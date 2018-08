Quanti sono i topi a Roma? Difficile dirlo con certezza. Alcune stime degli esperti negli scorsi anni parlavano di una popolazione tra i 6 e i 9 milioni di roditori, che vuol dire due o tre per ogni abitante a seconda di dar retta a uno o all'altro studio. A portarli alla luce sempre più spesso, anche nel centro della città, la difficoltà della raccolta dei rifiuti, che spesso fa accumulare l'immondizia per strada: un lauto banchetto per i "sorci".

Padroni delle banchine del Tevere e di molti parchi pubblici, i topi sono considerati ciclicamente una vera e propria emergenza in città, mentre le amministrazioni da anni arrancano dietro i piani di derattizzazione. Ora dal Campidoglio arriva una proposta che fa contenti anche gli animalisti: quella di risolvere il problema dei ratti che si moltiplicano nella capitale sterilizzandoli.

Il piano è stato messo a punto dal responsabile del benessere animale per l'assessorato all'Ambiente Edgar Meyer e, secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, nelle prossime settimane sarà passato al vaglio dell'assessora Pinuccia Montanari e successivamente della giunta. "Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma. Penso a un bando per concorso di idee destinato alle università e ai centri di ricerca per individuare prodotti sterilizzanti da ingerire, evitando la sterilizzazione chirurgica", ha spiegato Meyer.