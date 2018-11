in foto: Il tribunale di Viterbo

Una giovane mamma di 24 anni è stata assolta dal giudice Silva Mattei del tribunale di Viterbo, è stata assolta dall'accusa di aver occupato una casa popolare nel capoluogo della Tuscia, in quel momento disabitata. All'epoca dei fatti la ragazza, di Viterbo, aveva solo 19 anni ed era rimasta sola dopo l'ingresso del compagno in comunità, senza una tetto per lei e per il bambino appena nato.

La vicenda è raccontata oggi dal quotidiano il Messaggero che riporta le parole pronunciate dalla giovane in aula:

Io non avevo nessuno. A 16 anni ero completamente sola. Ho conosciuto questo ragazzo e sono andata a vivere con lui. Avevamo solo una stanza. E poi sono rimasta incinta. Ero giovanissima, avevo appena 19 anni, e non sospettavo che lui fosse un tossicodipendente. Quando lo hanno portato a disintossicarsi io avevo mio figlio piccolissimo e non sapevo più come fare".

Un racconto che non ha smosso l'accusa che, nonostante lo stato d'indigenza della ragazza, ha chiesto che fosse condannata. Il giudice però ha dato ragione all'avvocato difensore che ha sostenuto la tesi che la sua cliente si sia trovata ad occupare abusivamente la casa popolare sfitta, in condizioni di particolare necessità.

Una sentenza in controtendenza alla legislazione nazionale in materia, che tende a inasprire sempre di più le pene per chi occupa, e a guardare sempre meno allo stato di indigenza materiale e ai bisogni sociali. Proprio oggi è stato approvato il Decreto Salvini al Senato, che indurisce ancora di più il reato di occupazione abusiva.