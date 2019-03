L'8 marzo a Roma sarà all'insegna della mobilitazione. Ad attenderci venerdì un nuovo stop dei mezzi di trasporto pubblico indetto da Cobas, Usb e Faisa Cisal che hanno allo sciopero globale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne indetto da ‘Non una di Meno'. Lo scioperò durerà 24 ore e riguarderà bus, tram e metropolitane gestite da Atac e 4 ore per i bus periferici della linea Roma Tpl. Coinvolte nello sciopero globale anche le ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio per gli utenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico è comunque assicurato nelle consuete fasce di garanzia: i mezzi circoleranno fino alle 8.30 della mattina e tra le 17 e le 20 la sera. Ad aderire allo sciopero anche alcune sigle sindacali autonome del gruppo Fs italiane, per questo motivo si avvisano i pendolari che si spostano quotidianamente verso la Capitale per studio o per lavoro non sono garantiti quindi i treni dalle 24 alle 21. Anche il personale di Alitalia ha indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, a rischio quindi, anche gli aerei. Fermi anche molti taxi dalle ore 8 alle 22 e il personale Anas che protesterà per tutto l'arco della giornata. Lo sciopero dell'8 marzo a Roma non riguarderà solo i mezzi di trasporto pubblico ma anche i settori della scuola dei rifiuti e della Sanità. Domani ad incrociare le braccia saranno anche gli insegnati; gli operatori Ama hanno comunicato che il servizio verrà ridotto all'indispensabile e il personale del Servizio Sanitario Nazionale che assicureranno le prestazioni indispensabili.

Manifestazione contro la violenza sulle donne di ‘Non una di meno'

Domani, venerdì 8 marzo sfilerà per le strade di Roma il corteo organizzato da ‘Non una di meno' in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione, alla quale partecipano ogni anno centinaia di migliaia di persone e che quest'anno vedrà la partecipazione di circa 6000 persone, che affolleranno le strade della Capitale, si svolgerà dalle 16 alle 20. L'appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II, il corteo attraverserà via Carlo Alberto, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell'Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei fori Imperiali, fino a raggiungere piazza Madonna di Loreto. Per quanto riguarda il traffico, sono previste chiusure e deviazioni per le linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649 e 714. Inoltre è possibile e valutabile in caso di necessità anche la chiusura di piazzaVenezia, via del Corso, via del Plebiscito, via del Teatro Marcello e via Cesare Battisti, deviazioni anche per i bus delle linee H, 30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.