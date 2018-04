in foto: Festa della Liberazione. Il corteo dell’Anpi a Roma

Applausi e fischi per il sindaco di Roma Virginia Raggi a Porta San Paolo oggi, durante la manifestazione dell'Anpi per il 25 aprile, festa di Liberazione. Quando poi la sindaca ha cominciato a parlare, in particolare dallo spezzone del corteo della Comunità palestinese, è stato gridato "Vattene".

Il discorso si sposta poi sulla divisione che ha portato al doppio corteo, comunità ebraica da una parte e Anpi con palestinesi dall'altra. Il primo cittadino della Capitale non si scompone per i fischi: "Noi una riflessione dobbiamo farla – dichiara – abbiamo lavorato tanto per sfilare uniti, ma come comunità cittadina non siamo stati all'altezza dei nostri predecessori di 70 anni fa. I fischi non riscriveranno la storia e questo va detto" "Abbiamo tutti perso un'occasione – ha concluso Virginia Raggi – Le porte del Campidoglio sono sempre aperte per chi vuole dialogare e noi continueremo a promuovere questo dialogo". Mentre la sindaca parlava sventolavano diverse bandiere palestinesi e manifestanti della delegazione del partito comunista sono andati via.