Una giornata di grandi festeggiamenti in occasione del 1° maggio al Marine Village. Ad esibirsi in consolle ci sarà infatti Skin, una delle rock star internazionali più famose in Italia e da qualche anno anche apprezzata deejay, e live set di altri performer. E non finisce qui: oltre al ricco programma musicale, sarà possibile godere del mercatino hippie ed assaporare prelibatezze offerte da diverse postazioni dedicate allo street food. Orari: dalle 11:00 alle 02:00. Ingresso gratuito entro le 16:30 accreditandosi per email all'indirizzo info@circolodegliilluminati.it; per chi arriverà oltre tale orario, il costo di entrata previsto è di 10 euro.

Un martedì in riva al mare

Skin, pseudonimo di Deborah Anne Dyer, vanta una carriera di oltre vent'anni nel campo musicale, alternando lavori da solista a quelli come frontgirl della band Skunk Anansie. A rafforzare la notorietà dell'arista inglese qui da noi c'è stata anche la sua partecipazione come giudice all'ottava edizione di X Factor. Quello che non si sa di lei è che prima di diventare una cantante di successo è stata ai tempi del college una deejay e che questa passione l'ha portata avanti negli anni con entusiasmo e dedizione, riuscendo in tal modo a rendere le sue esibizioni convincenti anche nell'ambito della Dance. A precederla alla consolle al Marine Village ci saranno i dj set di Fabio Florido, la tech house di Julien Sandre e Luca Bortolo, mentre Swoosh e Sinnerman offriranno un live in chiave elettronica. Per quanto riguarda invece il caratteristico e colorato mercatino hippie, è prevista una suggestiva immersione nel mondo dei "figli dei fiori" grazie alla presenza di decine di artisti tra pittori, giocolieri, musicisti, artigiani, stilisti, ballerini acrobati, artisti di strada, sciamani, massaggiatori e cartomanti.

Come raggiungere il Marine Village

L'esclusiva location si trova al Lido di Ostia ed è raggiungibile nei seguenti modi: in autobus, linee 061 e 261; in treno, con la Ferrovia Roma-Lido che incrocia le fermate della metro B Piramide, San Paolo ed Eur Magliana; in auto, percorrendo la via del Mare o la Cristoforo Colombo.