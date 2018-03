Dopo aver estasiato il pubblico durante il “Black Cat World Tour”, oltre un milione di spettatori in tutto il mondo e 137 concerti in cinque continenti, e aver realizzato il record di ben 22 show all’Arena di Verona in un solo anno, Zucchero Fornaciari approda al Palalottomatica mercoledì 7 marzo alle ore 21:00 con “Wanted Un’altra storia”. Un vero e proprio concerto celebrativo, realizzato dall'artista per festeggiare con tutti i suoi fans oltre 30 anni di grandi successi nella musica. Biglietti a partire da 35 euro.

Una ricca scaletta, tra evergreen e brani riscoperti.

Un live che idealmente riesce a portare sia un po’ dell’ultimo tour a chi non l’aveva ancora visto che un po’ di novità a chi aveva già assistito ad uno dei concerti veronesi. Tanti i brani eseguiti dall'artista, per circa tre ore di grande musica, come "Ridammi il Sole", "Amen", "Non ti sopporto più", "E allora canto", ed un irresistibile medley composto da "Un piccolo aiuto", "Hei man", "I tempi cambieranno", "Occhi", Alla fine", "Senza Rimorso" e "Blu". Si continua poi con "E' delicato", "Miserere", con relativo tributo a Luciano Pavarotti, "Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica" e "Scintille", che non veniva eseguita dal vivo da diverso tempo. Dopo gli immancabili classici "Diamante", "X colpa di chi?" e "Diavolo in me ", a chiudere il concerto ci sarà "Puro Amore", con il ricordo di Dolores O’Riordan e la foto dell’abbraccio tra Zucchero e la cantante irlandese, prematuramente scomparsa questo gennaio, scattata sul palco dello Zu&Co di Londra del 6 maggio 2004. Con lui in scena la stessa band del "Black Cat World Tour", ovvero Adriano Molinari, Queen Cora Dunham, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Carlos Minoso, Polo Jones, Kat Dyson, Brian Auger, Doug Pettibone, Nicola Peruch, Mario Schilirò e Andrea Whitt.

Come raggiungere il Palalottomatica.

Situato in piazzale Pier Luigi Nervi 1, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Palasport; in autobus, linee 714-671-780 e 79. Per chi invece si sposta in auto, dal Grande Raccordo Anulare prenda l'uscita 26 e prosegua poi dritto per via Pontida e via Cristoforo Colombo.