Cinque patenti ritirate per aver provato a entrare nella Ztl Tridente con vecchi stratagemmi che si usano da sempre per entrare nelle zone a traffico limitate. L'ultimo episodio risale a due giorni fa, quando la polizia ha beccato alcuni veicoli che, uno di seguito all'altro, entravano contromano presso il varco a via Santa Maria Maggiore. Alla guida della prima macchina c'era il titolare di una ditta di lavori edili, seguita da un autocarro condotto da un suo operaio. Immediatamente fermati, sono stati multati di 300 euro. I vigili hanno provveduto anche a ritirargli la patente: non ce l'avranno indietro prima di tre mesi. Non è la prima volta questa che durante i controlli vengono sorprese vetture intente ad aggirare le telecamere della Ztl. I modi per farlo, infatti, sono molti. Tra cui quello di andare contromano oppure di occultare la targa sotto il varco elettronico. Negli ultimi mesi sono state circa settanta le patenti ritirate per accesso fraudolento alle Ztl del centro storico.

Ztl Tridente, apertura tra le polemiche

Recentemente introdotta dall'amministrazione Raggi, la Ztl Tridente ha suscitato molte polemiche al I Municipio. Per due ordini di motivi soprattutto: il primo è che le persone che lavorano in centro non possono più accedervi nemmeno con i motorini. Il secondo è che non sarebbe stata ancora individuata un'area di parcheggio per macchine e scooter nei pressi del centro storico. Con il rischio, ha spiegato Sabrina Alfonsi, presidente del I Municipio, che nell'area immediatamente prima dei varchi si vada a creare un enorme ingorgo di mezzi, a discapito dei residenti. La Ztl Tridente è rientrata in vigore in concomitanza della riapertura delle fermate metro di Repubblica e Spagna, rimaste chiuse per diverso tempo a causa di problemi gravi alle scale mobili.