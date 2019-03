Arriva l'estate il Parco Zoomarine di Torvaianica e l'AquaFelix di Civitavecchia si preparano ad aprire i battenti per la stagione. Entrambi gestiti dal gruppo Dolphin Discovery, le strutture cercano 600 persone da assumere per far fronte alle necessità. Cinquecento gli addetti per Zoomarine, cento quelli per AquaFelix da poco acquisito dalla società specializzata in parchi acquatici, di cui è prevista l'apertura a maggio. Zoomarine invece ha inaugurato il 2 marzo la stagione 2019.

"Ottima la performance di Zoomarine negli ultimi 3 anni, con pubblico ed eventi costantemente in crescita. La nuova stagione appena inaugurata punta a numeri importanti: 500 i posti di lavoro offerti dal Parco, oltre 3 milioni di euro gli investimenti solo nel 2019, 384 animali di 33 specie diverse, l’obiettivo di superare i 600mila ospiti l’anno e i 60mila studenti in visita", si legge in una nota, che ricorda anche come la direzione artistica della struttura quest'anno sia stata affidata nientemeno che a Claudio Cecchetto,

Così viene presentata la nuova stagione, con attrazioni per tutta la famiglia: "Giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche, un Acquapark da 5.000 posti, una nuova piscina per tutta la famiglia nella spiaggia Punta Cana che si aggiunge alle tre già attive, una nuova pista di pattinaggio ecologica, il Cinema 4D, il nuovo show dei tuffatori acrobatici, i percorsi tematizzati “Terra dei Draghi” e “Era dei Dinosauri” (percorsi interattivi con draghi e dinosauri animatronics in movimento e a grandezza naturale), dimostrazioni e show rinnovati ed ancora più interattivi e coinvolgenti".

Come candidarsi assunzioni Zoomarine

Per candidarsi nelle posizioni aperte è necessario inviare il proprio CV (con foto e dicitura: "Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge in vigore") a risorseumane@zoomarine.it. Ecco alcuni dei profili ricercati da Zoomarine, diversissimi tra di loro:

assistenti addestratori mammiferi marini e uccelli tropicali

guide nel parco

animatori centri estivi

addetti all’accoglienza del pubblico

operatori contact center

promoter commerciali

addetti ai servizi generali del parco

aiuto cuochi, addetti alla cucina

fotografi

addetti laboratorio fotografico

addetti alla cassa

bagnini

infermieri professionali

addetti al magazzino