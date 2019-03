in foto: La risposta di Cotral su Twitter

"Zingari e africani fanno i bisogni corporali" sotto le pensiline Cotral "tra bottiglie e siringhe. Metteteci anche telecamere nascoste controllate da voi in ufficio, almeno se vengono vandalizzate avete le immagini per le denunce. Sono graditi gli schermi tv". Così scrive una utente su Twitter commentando un post di Cotral, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico regionale del Lazio.

La risposta di Cotral: "Se vuoi scriviamo anche ‘il tpl rende liberi'"

Nel post si informava gli utenti che le pensiline "non sono una responsabilità dell'azienda, ma delle amministrazioni locali. Noi però sappiamo quanto la vita di un pendolare può essere dura e aspettare il bus al coperto può far la differenza. Ecco perché forniamo a tutti i Comuni che ne fanno richiesta il progetto esecutivo ed un contributo economico per realizzare queste pensiline. Sono belle, vero?". Sotto questo post il commento offensivo di Susy e poi la risposta di Cotral, che in poco tempo è arrivata quasi a mille like e centinaia di condivisioni: "Ciao Susy, come stai? È bello leggere un commento così, grondante di amore per l’umanità. Pensandoci bene potremmo anche scrivere “Il trasporto pubblico rende liberi” su ogni pensilina e adornarle con del grazioso filo spinato dai toni pastello". La risposta fa riferimento alla scritta posizionata all'entrata del campo di concentramento di Auschwitz: "Il lavoro rende liberi"