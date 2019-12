L'ultimo rapporto sul trasporto pubblico locale su ferro redatto da Legambiente descrive una situazione drammatica per quanto riguarda la Capitale. Secondo Pendolaria la peggiore linea ferroviaria d'Italia è la Roma-Viterbo. Un triste primato dietro la quale troviamo le ferrovia Roma-Lido, per molti anni in testa alla classifica. Oggi dalla Regione Lazio arriva l'annuncio del finanziamento di 800.000 euro per l'acquisto di nuovi treni e il miglioramento delle infrastrutture. La notizia è stata data oggi – venerdì 27 dicembre – alla stazione Flaminio, dove alla presentazione del cantiere erano presenti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicepresidente Daniele Leodori, all'assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, l'amministratore Unico di Astral, Antonio Mallamo e il presidente di Cotral Spa, Amalia Colaceci.

"Per l'acquisto di nuovi convogli saranno spesi 315 milioni per 38 treni, per le infrastrutture della Roma-Lido 144 milioni e per la Roma-Viterbo 337 milioni. Dal 1 luglio 2020 Astral diventerà unico gestore delle linee ferroviarie in questione, finora gestite da Atac, e dal 1 gennaio, affiancherà la municipalizzata del comune di Roma iniziando il passaggio di consegne. "Mi associo – ha detto Zingaretti – a tutti coloro che dicono che la Roma-Viterbo e la Roma-Lido fanno schifo. Quindi questo investimento è una scelta radicale per ascoltare il grido di dolore dei pendolari dentro e fuori Roma e per consegnare loro una nuova stagione e un sistema di trasporti rinnovato. Dal 2013 ad oggi su questo settore e' stata fatta una mezza rivoluzione e questo è il nostro atto d'amore verso Roma e verso il territorio".