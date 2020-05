in foto: Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

Bar, negozi, ristoranti, stabilimenti balneari riapriranno nel Lazio "solo in totale sicurezza per evitare di richiudere". Per questo, ha dichiarato oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, le date delle aperture delle attività commerciali nella nostra regione "saranno in linea con gli esiti del monitoraggio della curva epidemiologica con il Governo. Valuteremo ogni settimana. Abbiamo concluso la fase del come aprire e valuteremo, settimana per settimana, il ‘dove' e ‘che cosa' aprire". Per il governato del Lazio "i dati della curva epidemiologica del Lazio sono quelli di una regione che ospita la più grande metropoli italiana, che ha contenuto il contagio grazie al lavoro del sistema sanitario e al fatto che abbiamo capito che bisognava evitare che i focolai esplodessero nella metropoli. Questo è successo, ce l'abbiamo fatta, ma non possiamo abbassare la guardia. Perché, ribadisco, vogliamo riaprire ed evitare che si debba chiudere".

Lazio, 15 milioni per il mondo della cultura

Il presidente Zingaretti ha annunciato anche l'erogazione di 15 milioni di euro da parte della Regione Lazio per sostenere il mondo della cultura. In particolare il settore del cinema e degli spettacoli dal vivo riceverà 5,6 milioni, 8,6 andranno ai luoghi della cultura e 1,6 milioni alle librerie indipendenti. Soldi serviranno all'efficientamento energetico per le sale teatrali e cinematografiche, per l'affitto dei teatri e dei cinema, per i lavori di ristrutturazione degli spazi culturali, per il funzionamento di musei, archivi e biblioteche, per l'adozione di tecnologie nelle librerie e per l'attività della consegna a domicilio, organizzazione di eventi in streaming e per l'acquisizione strumenti tecnologici.

Piano sport e famiglie da 2,5 milioni

La seconda parche del pacchetto ‘Regione Vicina 2' riguarda le famiglie e lo sport. Quattro saranno le misure principali: sostegno agli affitti per le associazioni sportive, abbattimento dei canoni di locazione negli edifici Ater e riduzioni sui canoni di concessione nelle aree demaniale. In secondo luogo verranno sostenute le manifestazioni delle Asd e ci saranno aiuti per la ripresa delle attività, compresi gli oneri di gestione, utenze e interventi di sanificazione. Terzo punto saranno i buoni sport per le famiglie destinati ad anziani, giovani e in generale a famiglie con un ISEE inferiore a 20mila euro. Previsto infine un voucher sport per i ragazzi under 26.

Aiuti al settore turistico

Per quanto riguarda il settore del turismo, l'assessore al turismo e pari opportunità, Giovanna Pugliese ha spiegato: "20 milioni di euro sono destinati a misure a fondo perduto rivolte agli alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, e al settore extra alberghiero non imprenditoriale. E' previsto anche uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le strutture agrituristiche che offrono alloggio, compresi gli agricampeggi".