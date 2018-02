La nevicata caduta sulla capitale non ha risparmiato il Bioparco di Roma, con gli animali ospiti nella struttura, molti dei quali provenienti da climi caldi, desertici o tropicali, alle prese con la coltre bianca che si è adagiata su tutta la città. Ma dal Bioparco rassicurano: "I nostri guardiani, anche in vista del crollo delle temperature previsto per domani, hanno messo a punto le apposite procedure per mettere in sicurezza gli animali . I keeper inoltre compiono un attento monitoraggio su eventuali sintomi dell’esposizione al freddo e predispongono diete speciali per alcune specie che consistono in pasti a base di alimenti ad alto contenuto calorico".

Il presidente della Fondazione Bioparco, Federico Coccìa, sottolinea come "i ricoveri al chiuso sono perfettamente riscaldati, alcuni sono dotati di impianti a pavimento, come quello delle scimmie antropomorfe. L’area delle scimmie più piccole del mondo (tamarini e uistitì)è invece provvista di un moderno impianto di riscaldamento che si attiva quando la temperatura scende al di sotto di quella programmata (intorno ai 22°). Sono inoltre presenti piastre termiche. Nell’area interna degli elefanti asiatici e all’interno della ‘Casa delle giraffe’ la presenza di pompe di calore permette di mantenere una temperatura costante di circa 15°".

Ben al calduccio anche ippopotami, tapiri e i tanti abitanti del rettilario. "Ma tra i nostri animali – conclude Coccìa – c’è anche chi oggi ha festeggiato come i macachi del Giappone, i cammelli della Battriani, gli orsi e i lupi che si sono esibiti in corse e capriole sul manto bianco.