Una lite tra parenti rischia di finire in tragedia. È successo a Valle Martella, località che si trova nel comune di Zagarolo, in provincia di Roma. Intorno alle 13 un uomo di 61 anni ha sparato un colpo di pistola all'indirizzo del nipote, un ragazzo di 32 anni, ferendolo in modo grave. L'episodio è avvenuto in strada, al culmine di una lite tra i due parenti, tra cui a quanto sembra c'erano state anche in passato parecchie discussioni a causa di dissidi famigliari. In questo caso, però, la lite è degenerata: lo zio è passato dalle parole ai fatti estraendo una pistola – non si sa detenuta legalmente o no – e ferendo gravemente il nipote. Poi, dopo aver sparato, si è allontanato dal luogo della sparatoria e si è recato alla stazione dei carabinieri di Colonna, dove ha confessato l'accaduto ed è stato posto in stato di fermo.

Il nipote è grave: è stato trasferito all'Umberto I di Roma.

Nel frattempo il nipote è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Palestrina, dove è stato ricoverato in codice rosso per una profonda ferita al torace. Dopo un consulto tra i medici del nosocomio il ragazzo è stato quindi trasferito all'ospedale Umberto I di Roma a causa della gravità della ferita: probabilmente sarà operato nella Capitale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Frascati, anche se la dinamica di quanto accaduto sembra piuttosto lineare. Lo zio del ragazzo, al momento, deve rispondere di tentato omicidio.