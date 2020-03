in foto: L’attore Zachary Quinto nei panni del signor Spock, l’ufficiale scientifico dell’Enterprise in Star Trek

Zachary Quinto, noto attore di Hollywood, è andato a Lenola, un paese di 4mila abitanti in provincia di Latina, per cercare i suoi parenti italiani. Famoso in tutto il mondo per aver interpretato il signor Spock negli ultimi tre film di Star Trek, Quinto, come dimostra il cognome, ha origini italiane e suo nonno nacque proprio a Lenola. Suo padre, invece, era un barbiere di Pittsburgh, morto quando Zachary aveva appena 7 anni. Il lontano parente Gianfranco Quinto ha accompagnato Zach e il fratello maggiore Joe in una passeggiata per le stradine del paesino pontino e ha raccontato ai due americani aneddoti e storie legati alla loro famiglia italiana. I fratelli Quinto hanno terminato la visita recandosi in Municipio e salutando l'attuale sindaco di Lenola, Fernando Magnafico. Dall'alto della torre Civica, Zachary Quinto ha fotografato la veduta del borgo e della basilica della Madonna del Colle. I fratelli hanno poi pranzato in un noto ristorante del posto mangiando alcuni dei piatti tipici del posto. L'attore ha poi trascorso qualche giorno a Roma.

Zachary Quinto, lo Spock di Star Trek

Zachary Quinto è noto per aver interpretato il ruolo di Sylar nella serie Heroes, ma soprattutto per aver interpretato il ruolo del comandante Spock negli ultimi tre film di Star Trek. Il primo è stato il prequel del 2009, ‘Star Trek – Il futuro ha inizio', diretto da JJ Abrams. In tutti gli episodi della serie classica e in sei film Spock è stato interpretato da Leonard Nimoy, morto nel 2015. Nimoy ha interpretato il vecchio Spock anche nei primi due film targati JJ Abrams.