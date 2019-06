in foto: Immagine di repertorio

Una folla pazzesca, composta prevalentemente da giovani e giovanissimi, molti dei quali si sono accampati già la notte scorsa, si è accalcata questa mattina davanti allo store Foot Locker di via del Corso, nel cuore di Roma. Il motivo? Da oggi sono state messe in vendita le Yeezy Boost, le scarpe Adidas – o sarebbe meglio utilizzare il termine sneakers – in edizione limitata firmate dal famosissimo rapper statunitense Kanye West, che costano circa 300 euro al paio. E allora, nell'incredibile ressa che si è generata all'esterno del negozio, può capitare anche che per accaparrarsi il tanto agognato paio di scarpe esclusivissime, si venga alle mani. In via del Corso, infatti, è intervenuta la Polizia di Stato, visto che tre clienti che erano in fila si sono azzuffati: un 18enne e un 19enne sono stati così denunciati per aver pestato un ragazzo di 17 anni, colpevole a detta loro di averli superati. Gli agenti hanno evitato che la situazione degenerasse.

Scene analoghe si sono registrate anche al Centro Commerciale Campania, a Marcianise, nella provincia di Caserta, dove centinaia di persone si sono messe in fila davanti al negozio che, da oggi, metteva in vendita le sneakers. Particolarmente numerosi, qui, gli acquirenti, dal momento che le scarpe venivano messe in vendita a 200 euro, invece degli abituali 300. Anche a Napoli, in un negozio del quartiere collinare del Vomero, centinaia di giovani e giovanissimi si sono piantata davanti all'ingresso di un esercizio commerciale per accaparrarsi il loro paio di Yeezy Boost che, oltre ad essere sfoggiate, possono fruttare anche centinaia di euro dalla vendita su internet.