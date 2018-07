in foto: La voragine a piazza Euclide

Una voragine si è aperta in strada a piazza Euclide, nel quartiere Pinciano, al confine con i Parioli. Si tratta dell'ennesimo caso di cedimento del manto stradale di cui è vittima la Capitale. È successo vicino all'edicola e in prossimità della stazione ferroviaria Roma – Viterbo. L'area è stata al momento transennata e messa in sicurezza, per impedire che persone cadano dentro facendosi male, in attesa di un intervento. Secondo le informazioni ricevute, sono circa una ventina le voragini che si sono aperte a Roma in due anni.

L'ultima il 5 luglio in via Lanuvio, in zona Arco di Travertino che ha provocato la chiusura della strada e problemi alla viabilità.