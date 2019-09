Volontariato con la Caritas è accoglienza, ascolto, assistenza, inserimento sociale. Un'esperienza di servizio e di vita che arricchisce se stessi e gli altri. La Caritas di Roma ha aperto le iscrizioni al Corso base di formazione in calendario dal 14 ottobre al 6 dicembre. Un percorso indicato sia alle persone che intendono prestare servizio nei centri Caritas, ma anche a chi semplicemente è interessato a conoscere le attività che si fanno durante il volontariato. Il corso permette, una volta concluso, di poter accedere ai 51 centri della Caritas a livello diocesano per stare accanto e aiutare senza dimora, cittadini immigrati, giovani e famiglie in difficoltà, e malati di Aids.

Come diventare volontariato Caritas

Il programma del corso base per diventare un volontario Caritas è strutturato in dieci incontri. È prevista una parte di teoria, con animazione pastorale, dinamiche di lavoro di rete, conoscenza dei servizi sociali, e una pratica, grazie a trenta ore di tirocinio. Il primo modulo sarà orientato a sensibilizzare ed orientare al volontariato, mentre il secondo modulo a formare e inserire i volontari nei vari servizi. A tenere le lezioni saranno operatori Caritas insieme a esperti del mondo del volontariato e dei servizi sociali pubblici e privati e si svolgeranno in orari diversi e sedi in tutta la città.

Come iscriversi a un corso di volontariato con la Caritas

Chiunque può iscriversi a un corso di volontariato della Caritas. Le iscrizioni sono aperte fino all'11 ottobre 2019. Per fare domanda è necessario rivolgersi all'area Educazione al Volontariato della Caritas diocesana di Roma, contattando il numero di telefono 06.88815150, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 o inviando una email all'indirizzo di posta elettronica volontariato@caritasroma.it.