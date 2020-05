in foto: Immagine di repertorio

Tentata rapina in un market di via Arenula, nel cuore del centro storico di Roma. Due uomini sono entrati all'interno del negozietto gestito da un cittadino del Bangladesh e hanno preso alcune bottiglie di superalcolici senza pagarli. Il negoziante, ovviamente, ha rifiutato e loro, per tutta risposta, hanno cominciato a lanciargli contro le bottiglie di vetro. Nel caos hanno cercato di rubare anche il registratore di cassa. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due hanno minacciato con una bottiglia il negoziante e avrebbero preteso di uscire con diverse bottiglie di alcolici senza sborsare un euro. L'uomo si è opposto e i due ladri hanno cominciato a tirare oggetti e bottiglie verso di lui.

I carabinieri hanno arrestato i due ladri: saranno giudicati con il rito direttissimo

Il rumore ha attirato una pattuglia di carabinieri dell'ottavo Reggimento Lazio impegnata nel servizio di vigilanza nell'area della Sinagoga. I militari hanno avvertito i colleghi della Stazione di Piazza Farnese e sono riusciti a rintracciare i due ladri, un romano di 46 anni e un polacco di 37 anni, entrambi con diversi precedenti alle spalle e senza issa dimora. Sono stati arrestati con l'accusa di rapina impropria. Accompagnati in caserma, sono in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo.

Sempre a Roma, due ragazzi di 17 e 21 anni sono stati avvicinati in via Costanzo Casano da due sudamericani e sono stati minacciati con un coltello. I due giovani hanno consegnato ai rapinatori una catenina e loro sono fuggiti. I poliziotti stanno indagando sull'accaduto.