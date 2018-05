Un uomo di 53 anni è stato denunciato per aver truffato due alberghi della capitale, dove aveva a lungo soggiornato, per poi sparire senza pagare il conto. A individuarlo gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio, dopo che i titolari di un albergo di San Basilio, alla periferia Nord-Est di Roma, avevano ripetutamente tentato di vedersi pagare i 2597 euro che l'uomo gli doveva per il suo soggiorno nella struttura. Ogni volta che veniva contattato il 53enne, originario di Tivoli, accampava una scusa sul perché il bonifico che diceva di aver eseguito non andava a buon fine per colpa della banca.

La polizia ha così rintracciato l'uomo e lo ha condotto negli uffici del commissariato per chiarire la sua posizione. I successivi controlli hanno portato alla scoperta di un altro debito dell'uomo nei confronti di un'altra struttura ricettiva, con un mancato pagamento di 5.200 euro, dove aveva dimorato nel mese di aprile, truffa messa a segno sempre nello stesso modo.