in foto: La fotografia dello striscione postata sul profilo Instagram ufficiale di Forza Nuova Roma

Un grande striscione inneggiante a Benito Mussolini è stato srotolato davanti al Colosseo nel giorno della morte del Duce. In occasione del 73esimo anniversario dell'uccisione di Mussolini in piazzale Loreto a Milano i militanti di Forza Nuova hanno pubblicato la fotografia sul profilo Instagram ufficiale del movimento di estrema destra. "28 aprile viva il Duce", è il testo scritto con uno spray nero. La firma ‘Forza Nuova' è in rosso.

Il precedente di un anno fa, stesso striscione al Colosseo

Uno striscione simile era già comparso lo scorso anno davanti al Colosseo, sempre ad opera dei militanti di Forza Nuova. "La vigliaccheria partigiana assassinava, ormai 72 anni fa, Benito Mussolini, Duce d'Italia, con una barbara e sommaria esecuzione. Seguiva il macabro spettacolo di piazzale Loreto. A fianco a lui, camerati irriducibili, che fino all'ultimo hanno seguito il Capo. Oggi abbiamo voluto ricordare con questa azione l'Uomo che seppe dare grandezza e lustro alla nostra Patria", scriveva un anno fa il responsabile romano di Forza Nuova Alessio Costantini.