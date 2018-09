in foto: Vittorio Sgarbi

Per Facebook uno scatto artistico di nudo è pornografia e non può essere pubblicato. "La foto non rispetta gli standard", si legge nell'immagine oscurata di un'opera di Wilhelm Von Gloeden che ritrae un ragazzo nudo. Lo scatto, pubblicato sul social network da Vittorio Sgarbi, fa parte della mostra nel museo di Palazzo Doebbing a Sutri, piccolo borgo nel Viterbese di cui il critico d'arte è sindaco. Il Museo ospita, informava Sgarbi, oltre ad capolavori della Tuscia, dipinti "ospiti" di grandi maestri, in armonia con i luoghi, a partire dall'«Idillio verde» di Giuseppe Pellizza da Volpedo, di cui quest’anno ricorre il centocinquantesimo anno dalla nascita, proveniente dal museo civico di Ascoli Piceno. Tra questi ci sono anche opere di Von Gloeden, un fotografo tedesco che lavorò soprattutto in Italia negli anni '30. È famoso per i suoi studi sul nudo maschile e in pratica fotografava giovanissimi ragazzi nudi insieme ad anfore e resti antichi in costumi ispirati all'antica Grecia. La foto di un giovinetto pensieroso, ma nudo è stata così rimossa da Facebook e Sgarbi, tramite il suo ufficio stampa, ha commentato: "Ancora una volta Facebook non riesce a distinguere tra arte e pornografia".

Il Codacons difende Sgarbi: "Denunciamo Facebook"

In difesa del critico d'arte è intervenuto a che il Codacons, che ha deciso di denunciare Facebook all'Autorità per le Comunicazioni chiedendo una sanzione nei confronti della società "Il social network ha deciso tuttavia di rimuovere la pagina in questione ritenendo l'immagine pornografica, laddove l'opera non aveva alcun nesso col mondo della pornografia né poteva ledere altri utenti del social network. Il comportamento di Facebook è assolutamente scandaloso e deprimente. Tollera odio e insulti sulle proprie pagine, non eliminando i post pericolosi e permettendo a gruppi chiusi di fomentare violenza e addirittura scambiare materiale pedopornografico, come dimostrato da diverse denunce presentate dal Codacons, ma poi censura con una velocità record una foto di nudo artistico. Per tale motivo presentiamo oggi una denuncia all'Agcom contro il social network, chiedendo di sanzionare con una multa record l'azienda per i danni prodotti al mondo dell'arte e alla cultura", spiega il presidente di Codacons Carlo Rienzi.