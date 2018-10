Silvio Berlusconi ha cancellato la sua visita a Sutri, borgo del Viterbese amministrato da Vittorio Sgarbi, e per questo il sindaco, che è anche deputato di Forza Italia, ha deciso di lasciare il gruppo del partito alla Camera. Per l'ex cavaliere il critico d'arte aveva organizzato una sorpresa e cioè l'intitolazione di un giardino del paese alla madre di Berlusconi, Rosa. Una sorpresa che, spiega Sgarbi, era stata preparata "dopo avere avuto da lui stesso la conferma della visita. Contestualmente Sgarbi, senza nessuna polemica con Berlusconi, secondo la Gelmini debole e malato, ha deciso di uscire dal gruppo infido di Forza Italia". Così si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa del sindaco e deputato.

A rispondere a Sgarbi è la stessa Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. L'ex ministra dell'istruzione ha dichiarato che Berlusconi non potrà recarsi a Sutri per una importante riunione di partito a Roma: "Dispiace apprendere la notizia dalle agenzie. Ci auguriamo, naturalmente, che Vittorio, collega stimato e di grande qualità, possa avere un ripensamento in merito a questa sua decisione. Del resto, il presidente Berlusconi non potrà essere oggi a Sutri solo per un'urgente riunione di partito, che si svolgerà a Roma, sulla prossima legge di bilancio. Una manovra costruita male dal governo gialloverde e che Forza Italia, con la sua azione parlamentare e con le sue proposte, vuole massicciamente cambiare. Ci auguriamo, anzi, che Sgarbi partecipi attivamente a questa fase istruttoria per gettare le basi della nostra azione politica sulla finanziaria".

Questo era il programma previsto per la visita di Berlusconi: "L'attuale Presidente di Forza Italia ha accolto l'invito di Vittorio Sgarbi, deputato alla Camera, che della piccola cittadina della Tuscia è sindaco dallo scorso giugno. Berlusconi è atteso per le 12,30 e dovrebbe ripartire per le 16,00 per volare in Russia su invito del presidente Vladimir Putin. Il protocollo della giornata prevede l'accoglienza a Palazzo Savorelli e poi la visita al Palazzo Doebbing, di proprietà della Diocesi, nel cuore del centro storico, dove lo storico e critico d'arte ha recentemente inaugurato un museo subito assurto agli onori della cronaca per l'esposizione di alcune foto (realizzate nei primi anni del ‘900 dal fotografo tedesco Wilhelm von Gloeden) che ritraggono dei giovani nudi. Berlusconi prenderà parte, tre le altre cose, alla cerimonia d'intitolazione di una strada a Erasmo da Rotterdam e di una targa a Sergio Marchionne. Ad accogliere Berlusconi, oltre al sindaco Vittorio Sgarbi, ci saranno numerose autorità politiche ed istituzionali".