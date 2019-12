in foto: Vittorio Sgarbi

Candita Pittoritto, ex collaboratrice di Vittorio Sgarbi durante la campagna elettorale per il sindaco di Sutri, ha denunciato il critico d'arte per le continue assenze in consiglio comunale. E chiesto la sua decadenza dalla carica, dato che da quando ricopre il ruolo di primo cittadino non ha mai partecipato a un consiglio comunale. E la sua assenza sta creando un vuoto in consiglio comunale che renderebbe impossibile governare la cittadina di Sutri, la cui amministrazione è politicamente allo sbando. La denuncia di Candida Pittoritto, presidente del movimento ‘Civiltà Italiana', ha inviato una lettera al Segretario comunale del Comune di Sutri, alla Prefettura di Viterbo e alla Corte dei Conti, per chiedere di indagare Vittorio Sgarbi ed eventualmente rimuoverlo dalla carica di sindaco di Sutri.

"Il Comune di Sutri è gestito da un anno e mezzo circa senza un sindaco quasi mai presente sul territorio – si legge nella richiesta di decadenza presentata da Pittoritto – Un sindaco che non partecipa alle giunte, che non partecipa alla vita cittadina, trascinato in continue liti di maggioranza e di opposizione, in una situazione dove è difficile capire quale sia la maggioranza e quale invece sia l’opposizione, ma la cosa più grave che il primo cittadino Vittorio Sgarbi essendo anche consigliere comunale, pertanto eletto dal popolo, in tutto questo periodo oltre a non essere presente in Giunta non è mai presente ai Consigli Comunali".

Secondo quanto riportato da Pittoritto, dato che "nel comune regna il caos più assoluto e in tali condizioni non si risolvono certamente i problemi di normale amministrazione, con le continue liti per un posto in Giunta, io come cittadina italiana e come presidente del Movimento Civiltà Italiana, denuncio ed espongo che il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi sta violando l'articolo 273 comma 6 del decreto legislativo 267/2000, in quanto le sue ripetute assenze in consiglio comunale non sono dovute a giusta causa. Infatti il sindaco risulta essere sempre attivo altrove in altre sue attività, lungo l’intera penisola, sia per i propri spettacoli, per le presenze televisive e quant’altro. Perciò in base alla legge sunnominata chiedo di indagare ed eventualmente in caso di accertamento positivo, far decadere da consigliere comunale il sindaco Vittorio Sgarbi, conseguenza della quale sarebbe anche la sua decadenza dalla carica di primo cittadino". Attualmente non è arrivata nessuna risposta dal sindaco di Sutri, che non ha ancora commentato la richiesta di decadenza avanzata nei suoi confronti.