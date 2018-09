in foto: Giorgio Almirante, a sinistra, Vittorio Sgarbi, al centro, e Gianroberto Casaleggio, a destra

"Intitoleremo strade a Giorgio Almirante e a Gianroberto Casaleggio". Un annuncio, quello di Vittorio Sgarbi in veste di sindaco di Sutri, piccolo borgo nel cuore della Tuscia in provincia di Viterbo, destinato a far discutere. Non saranno le uniche personalità a cui verrà dedicata una via del paesino: ci saranno scrittori, come Oriana Fallaci e Leonardo Sciascia, politici come, oltre ai due già citati, Palmiro Togliatti e Francesco Cossiga, e campioni dello sport come Gaetano Scirea.

Proprio i nomi di Casaleggio, fondatore insieme a Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, e Giorgio Almirante, storico leader dell'Msi, sono destinati a scatenare polemiche. Se non altro perché l'intitolazione di una strada al secondo era stata già proposta e bocciata a Roma, dove la sindaca Virginia Raggi ha deciso di stoppare una mozione che proponeva proprio l'intitolazione di una via della Capitale al politico scomparso. Oltre ad Almirante, che sarà commemorato da Giorgia Meloni, Sgarbi ha annunciato che strade del borgo saranno dedicate anche a Julius Evola e Giovanni Gentile, a Palmiro Togliatti, commemorato da Emanuele Macaluso, a Pierpaolo Pasolini (commemorato dallo scrittore Walter Siti), al matematico Giuseppe Peano (commemorato da Piergiorgio Odifreddi), a Enzo Tortora (commemorato da Silvio Berlusconi e Antonio Tajani), a Leonardo Sciascia (commemorato da Felice Cavallaro e Matteo Collura), a Cesare Pavese (commemorato da Furio Colombo), a Primo Levi (commemorato da Moni Ovadia), a Benedetto Croce (commemorato da Giulio Giorello), a Federico Zeri (commemorato da Roberto D'Agostino), a Oriana Fallaci (commemorata da Luigi Mascheroni), a Giovanni Testori (commemorato da Luca Doninelli), a Gesualdo Bufalino (commenmorato da Emmanuele Emaniele e Massimo Onofri), a Ludovico Ariosto (commemorato da Nuccio Ordine), a Gian Marco Moratti (commemorato da Luca di Montezemolo), a Vittorio Strada (commemorato da Serena Vitale), a Francesco Cossiga (commemorato da Paolo del Debbio) e a Gaetano Scirea, commemorato da Gianluigi Buffon.

Casaleggio sarà invece commemorato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Il merito di Casaleggio – ha dichiarato Sgarbi nel corso della conferenza stampa per presentare il “Festival d’Autunno” a Sutri – è quello di aver creato dal nulla, un partito fondato sul nulla, senza idee, con parlamentari venuti dal nulla, anche loro senza idee, portandolo al 30%. Casaleggio è stato un genio, autore di un vero miracolo. Per questo va ricordato”.