in foto: Immagine di repertorio

Ha aggredito violentemente la madre, poi si è barricato in casa rifiutandosi di uscire. È successo a Vitinia, nel corso della mattinata: un uomo di 35 anni, in grave stato di alterazione psicofisica, ha picchiato e insultato la madre, totalmente fuori controllo. La donna è riuscita a fuggire e a uscire dall'appartamento: totalmente sconvolta, riportava sul corpo i segni delle percosse quando è stata trovata dai carabinieri, sconvolta per quanto appena accaduto. I militari sono intervenuti dopo che alcuni vicini di casa li avevano chiamati allarmati per le urla e grida che provenivano dall'appartamento. Una volta che i militari sono arrivati presso l'abitazione, hanno trovato la signora fuori di casa. Che ha spiegato cos'era accaduto poco prima, raccontando dell'aggressione subita e dello stato in cui si trovava il figlio, deciso a non uscire di casa.

Aggredisce la madre e si barrica in casa, ricoverato al Sant'Eugenio

Aiutati dai Vigili del Fuoco, i carabinieri sono entrati nell'appartamento e hanno cercato di bloccare l'uomo. Che, però, non si era ancora calmato dopo aver aggredito la madre durante la mattina, ed era ancora fortemente agitato. Alla vista dei militari gli si è scagliato contro, prendendoli a calci e pugni. Per bloccarlo, hanno dovuto usare lo spray in dotazione. Una volta bloccato è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza e pubblico ufficiale, e ricoverato presso il reparto psichiatrico dell’ospedale Sant'Eugenio di Roma. La madre invece, è stata affidata alle cure dei sanitari, che ne hanno controllato lo stato delle ferite dopo la violenta aggressione subita.