Un uomo di 64 anni è morto ieri sera in un tragico incidente stradale sulla superstrada Orte-Civitavecchia, in provincia di Viterbo. L'episodio è avvenuto all'altezza del bivio per Cinelli. Stando ai primi accertamenti, la vittima è stata travolta da un'auto mentre stava cercando di cambiare una gomma alla propria vettura. Il 64enne aveva accostato a bordo della strada dopo aver forato ed era sceso per provvedere alla sostituzione dello pneumatico. Per cause da accertare il conducente di un'altra auto, una Mercedes che procedeva nella stessa direzione, verso Terni, lo ha investito. Il 64enne è morto sul colpo: inutile l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto anche con un elicottero. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e il personale dell'Anas. Alle forze dell'ordine è toccato il compito di procedere ai rilievi che serviranno per chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità del conducente della Mercedes. Il personale dell'Anas e i vigili del fuoco hanno invece provveduto a mettere in sicurezza la strada, rimasta chiusa per qualche ora in direzione Terni tra il bivio per la statale Aurelia 1bis e Tuscania. Il traffico è tornato regolare solo verso le 19.30.