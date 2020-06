in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un drammatico incidente che ha coinvolto il suo trattore a Tobia, frazione del territorio di Viterbo. La tragedia è avvenuta la mattina presto di oggi, giovedì 25 giugno, una calda giornata d'estate. La vittima è un ottantenne del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese, al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti, l'uomo era a bordo del mezzo agricolo e si trovava all'interno del suo terreno nei pressi della strada Montigliana, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del trattore, che si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata. A seguito dell'impatto, l'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo. Una caduta che gli ha provocato ferite e traumi mortali.

Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, a sirene spiegate. Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l'arrivo di un eliambulanza, per il trasporto in volo all'ospedale, qualora il paziente fosse stato ancora vivo. Per recuperare il corpo è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal mezzo e affidato alle cure dei paramedici. Purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare se non constatrne il decesso. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri, che hanno svolto i rilievi e indagano sull'accaduto, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'ipotesi è che il mezzo si sia ribaltato a causa degli avvallamenti e del terreno dissestato.