in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Viterbo con le accuse di aver picchiato e violentato in più circostanze la compagna. La storia di violenze tra le mura domestiche è emersa in seguito a una segnalazione del pronto soccorso dove la compagna dell'uomo si era recata dopo un pestaggio. In quella circostanza la vittima aveva riportato una prognosi di 30 giorni per la frattura del setto nasale e di due costole. Dalla segnalazione dei medici, che avevano inserito la donna all'interno del "Percorso rosa" previsto per le vittime di violenza domestica, erano partite le indagini condotte dal personale della squadra mobile specializzato nei reati di violenza di genere.

La donna veniva anche violentata dal compagno dopo i brutali pestaggi

Gli accertamenti degli agenti hanno consentito di portare alla luce una storia di reiterate violenze, che andavano avanti da circa un anno: il 34enne picchiava brutalmente la compagna e in alcune occasioni ai pestaggi erano seguiti abusi sessuali. Le indagini sono state condotte sulla base dei racconti della donna e anche di altre testimonianze. Al termine del loro lavoro gli agenti della squadra mobile viterbese hanno raccolto numerosi elementi che hanno spinto la procura della Repubblica a chiedere al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Viterbo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 34enne, eseguita nella mattinata di ieri. Per la sua compagna l'incubo è finito.