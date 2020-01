in foto: Immagine La Presse

Al volante senza patente e ubriaco, ha travolto quattro auto ed è scappato. Protagonista dell'episodio un ragazzo di sedici anni, minorenne e senza patente, che era alla guida in evidente stato alterato dall'alcol, in compagnia di un amico. I carabinieri lo hanno denunciato a piede libero alla procura dei minorenni di Roma per guida in stato di ebrezza alcolica e ha ricevuto una multa di cinquemila euro. I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì scorsi e sono accaduti nel Comune di Monte Romano, in provincia di Viterbo. Un boato ha svegliato di soprassalto i residenti, provocato dal violento impatto.

Minorenne alla guida ubriaco

Secondo le informazioni apprese il giovane era in macchina e stava transitando lungo via Giuseppe Mazzini, quando, a causa del suo stato d'ebrezza, ha perso il controllo, dell'auto, ha sbandato ed è finito contro i veicoli. Le vetture coinvolte hanno subito seri danni a seguito dell'urto. Fortunatamente nello scontro l'automobilista non ha riportato conseguenze gravi. Subito dopo si è dato alla fuga, per la paura di essere visto e passare guai seri. Ha percorso in altro tratto di strada in macchina per poi abbandonarla e continuare a piedi. A dare l'allarme i residenti, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Aveva rubato le chiavi della macchina al padre

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto gli accertamenti necessari, ascoltato i residenti e svolto le indagini per risalire al responsabile. I militari lo hanno individuato in breve tempo e fermato, pretendendo che si assumesse le proprie responsabilità. Dalle indagini è emerso che il giovane ha preso di nascosto le chiavi della macchina al padre per andarsene in giro con un amico, anche lui minorenne.