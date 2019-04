in foto: Grafica dall’account Twitter @emergenza24pro

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 14.09 di oggi – mercoledì 10 aprile – in provincia di Viterbo. L'epicentro è stato individuato dall'INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri di profondità nel territorio di Grotte di Castro nei pressi del lago di Bolsena. La scossa è stata avvertita anche ad Orvieto e nel capoluogo della Tuscia, ma anche in bassa Maremma. I comuni più vicini all'epicentro sono Pitigliano, Bolsena, Acquapendente, Montefiascone, Piansano. Al momento non si registrano danni né l'attività sismica desta particolare preoccupazione, anche se ovviamente in movimenti tellurici sono costantemente monitorati. Dopo la prima sono state avvertite altre due scosse di magnitudo più basso, 1.7 sempre con epicentro Grotte di Castro e un’altra 1.9 con epicentro nel comune di San Lorenzo Nuovo.